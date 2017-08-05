〈中部〉145公分小巨人 菲籍修女滿詠萱歸化台灣

2017-08-05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕菲律賓籍天主教修女滿詠萱三十一歲來到台灣，在嘉義縣服務身心障礙者二十七年，協助創設敏道家園，極大貢獻，以特殊功勳歸化我國國籍，昨天獲頒身分證，她開心地說「感謝我的愛被支持了」。

開心感謝她的愛被支持了

內政部常務次長邱昌嶽、嘉義縣長張花冠及朴子市長王如經等人，昨到朴子市敏道家園頒發身分證等文件給滿詠萱；邱說，滿是目前二十七位以特殊功勳歸化我國國籍的外國人當中最年輕的，也是嘉縣第一位，感謝她用愛幫助台灣，「比台灣人更像台灣人」；張讚滿是「小巨人」，身高不高，愛的力量卻非常巨大。

滿詠萱身高只有一百四十五公分，早期常晚上開著廂型車帶生病的孩子送醫，曾帶身障孩子到醫院，遇到一名阿嬤罵她「生一個有問題的孩子，還又生兩個，浪費國家資源」，滿沒生氣，反而笑著說「我還有九十多個」。

滿詠萱有一次為六名身障孩子掛號，後方一名中年男子不耐久候，破口大罵，她不斷賠罪道歉，就診後她要結帳，院方卻說帳已結清，原來醫護人員告知中年男子關於滿的身分與工作，讓他羞愧不已，也決定幫忙付清孩子的醫療費。

在嘉守護折翼天使27年

她說，父母在世時曾問「妳為什麼很久沒有回來？」她告訴爸媽「我已經準備好要留在台灣」，家人表達支持，希望她過得開心。

滿詠萱有藥劑師證照，由蒲敏道神父邀請來台，在嘉縣聖心教養院服務，曾獲得民國八十六年及九十六年嘉縣身心障礙福利有功人員、周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章、第十七屆醫療奉獻獎、全國兒童守護天使獎及績優外籍宗教人士。