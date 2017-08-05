〈中部〉潭子潭水亭選主委 擲筊由神明決定

2017-08-05

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區的信仰中心潭水亭觀音廟十三日將辦理改選，將原本票選主委改為擲筊決定，多位信眾質疑走「回頭路」；潭水亭主委邱水木表示，一切依組織章程規定辦理，主委從票選改為擲筊，由觀世音自己決定主委人選，可杜絕賄選，很多廟宇都這樣做。

潭水亭觀音廟十三日改選，將由信徒票選出各里代表後，再依五個代表產生一個委員方式，選出十七名委員，有意擔任主委的委員則需於十八日辦理登記，並於廿日在廟裡擲筊決定，由聖杯最多的人擔任主委。

有信徒表示，廟方修改選舉辦法，每里需有廿五名信徒才可選舉委員，栗林及新田里因信徒人數不足，無法選舉委員，兩里的現任委員皆無法連任，質疑是為「排除異己」，且擲筊決定主委的方式，無法真正選賢與能，是在走回頭路。

另有信徒說，廟方日前寄出通知，有意參選代表者都可報名，他回函有意參選，結果至今未收到相關通知，廟方也未公告或提供信徒名單給參選人，致想參選者無法拜票，但原委員卻有信徒名單。

潭水亭觀音廟主委邱水木表示，有信徒反映以往有時捐款一千元即具有信徒資格，有時需捐款六千元，有時要一萬元，因此他上任後透過信徒大會修改組織章程，統一捐款六千元以上才具有信徒資格，每里信徒廿五人以上可選舉出一名委員，並比照他廟作法，將主委由票選改為擲筊，讓觀世音自己決定主委人選，以避免委員彼此競爭傷和氣，更可杜絕賄選。

中市府：依宮廟組織章程備查

民政局宗教禮俗科長何宜真指出，宮廟改選只需依各宮廟組織章程辦理，再送市府備查即可，且目前並未規定廟方需提供信徒資料給信徒代表參選人，也未規定廟方需對外公開組織章程，若信徒對選舉作業有疑義，可要求廟方提供組織章程查對。