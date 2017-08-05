〈中部〉達新涉排毒廢氣 梧棲人擬求償2億

2017-08-05

達新：不知鄰長會議內容

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕國內雨衣ＰＵ塑膠產品知名大廠達新公司梧棲中港廠，涉嫌非法排放廢氣和有毒物，引起關連工業區周邊居民恐慌。所在地的梧棲區草湳里召開鄰長會議，研議透過梧棲區公所向達新求償二億多元，包括提供八千名里民每人一萬六千元健檢費、五千元補償金，以及懲罰性罰款一億元做為里民健康基金；達新公司發言人賴耿民說，不知鄰長會議內容，不便說明。

環保局表示，居民若提出申請，將召開調處會議審查，另對達新短報的空氣污染防制費，將追繳五年約一千九百萬元，並依違反空污法，可裁罰廿萬至一百萬，待司法調查告一段落，會儘速依法裁罰。

台中地檢署經一年多偵測，上月當場查獲達新涉嫌利用備用管道違法繞流偷排廢氣，環保人員以火焰離子偵測器測得揮發性有機溶劑濃度高達527ppm，且二甲基甲醯胺（ＤＭＦ，屬二級毒性物質）濃度也達到檢測設備最大偵測極限30ppm以上。

梧棲區草湳里里長林槐庭在事發後緊急召開鄰長會議，立法院副院長蔡其昌服務處、市議員顏莉敏、王立任服務處助理也與會，林槐庭說，里內有八千名里民，之前里民在樹下聊天就常聞到臭味，自立二街居民也聞到異味，一名王姓里民近期因肺癌死亡，尚未出殯，廢氣案曝光後，里民十分恐慌，這不是關廠就可解決的問題，希望公所代為求償。

梧棲區區長劉俊信表示，將協助先向調解委員會聲請調解，若調解不成，再進一步送台中市環保局公害糾紛調處委員會。