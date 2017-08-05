〈中部〉沒良心！ 4幼犬遭棄垃圾子車

2017-08-05

〔記者佟振國／南投報導〕全國公立動物收容所全面停止人道撲殺政策上路屆滿半年，也導致收容所大爆滿，民眾棄養情形更不減反增，南投縣仁愛鄉就有人一口氣將四隻幼犬棄置在垃圾子車，所幸被人發現通報動保團體順利救出，但也只能結紮後原地放養，網友則痛批棄養者實在有夠惡質。

動物保護法修正案一０四年二月公布施行，過渡期二年於今年二月四日屆滿，全國公立動物收容所全面停止人道撲殺，但零撲殺不等於零死亡，不少流浪犬貓的處境還是岌岌可危。

仁愛博望新村哀鳴

台灣埔愛關懷動物協會指出，日前仁愛鄉清境博望新村的垃圾子車中，傳出幼犬的哀鳴，民眾好奇查看，發現有四隻小狗在成堆發臭的垃圾中，因無法脫困而不斷哀叫，若清潔人員不注意，牠們可能就直接被送進垃圾車，志工接獲通報趕緊前往救援。

埔愛動協獲報救出

協會表示，這四隻毛小孩大約才七個月大，救出後送醫檢查幸無大礙，無奈目前縣內的動物收容所大爆滿，已將牠們結紮後就地放養。

有志工將救狗過程PO網，網友怒斥棄養者沒良心，要置狗於死地，如果沒被發現，直接倒進垃圾車，結果就是輾成肉醬，也有民眾擔心這四隻毛小孩留在原地，仍可能遭人惡意傷害。

南投縣家畜疾病防治所表示，目前所內犬貓已超出最大收容量，卡在相關規定也無可奈何，八月十日前暫停新進犬貓收容服務，將趁這段時間盤點調控，加緊推動以認養代替購買，以增加收容空間。