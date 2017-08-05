〈中部〉彰縣年輕人失業率 高於縣均值4倍

2017-08-05

年砸一億元招商遭質疑

〔記者張聰秋／彰化報導〕為推動產業發展創造在地就業的機會，彰化縣去年約花一億多元推動產業發展相關業務，以及招商計畫，錢都砸了，可是根據統計，縣內廿五歲以下年輕人就業人口（十四歲到廿四歲間），近五年失業率介於一二％到一三．九％間，為全縣整體失業率三．七％到四．二％的三倍到四倍，換言之，高職或大學畢業生，想留在家鄉工作並不容易，不少民眾說，如此看來年輕人就業市場很競爭，工作難找。

彰化縣傳統和農業產業為主，全縣主要工業區或科學園區共有九處，包括彰濱工業區的伸港、崙尾、鹿港區，以及全興、埤頭、福興、芳苑、田中，還有中部科學工業園區二林園區，不過，中科二林園區因引起地方反彈等開發爭議，開發停滯。

建設處稱短期難見成效

有民眾說，工業區多但就業機會卻有限，剛出社會的高職生或大學生，想就近在家附近工作機會少，多數仍到餐飲服務業或加油站上班，可當短期打工，學不到什麼東西，無法作為將來職涯規劃的基礎點。

對此，縣府建設處副處長劉玉平表示，失業率問題應與全國比較才有意義，而招商投資可能短期還看不出成果，但卻是防止失業率惡化進而改善失業率的重要工作，因此縣府還是會持續積極招商引資。

勞工處就業服務科長陳憶佳指出，不分年齡別失業率及青年失業率全國幾乎都是這樣，以去年統計，全國平均失業率三．九二％，彰化縣三．八％，全國第二低，其中，一五歲到一九歲全國平均失業率八．九四％，彰化縣八．九％；二○歲到二四歲全國平均失業率一二．六二％，彰化縣一二．四％。

勞工處多方案協助就業

陳憶佳說，為了協助青年就業，彰化縣推出青年職場實務訓練獎勵計畫、青少年職涯服務計畫、青少年職業探索營、預約人才在地就業計畫、青年求職加分就業能力促進活動、青年圓夢創業學堂等方案。

彰化縣審計室指出，彰化縣政府去年在工商業與度量衡管理項目下的產業發展科目，原編列一億二千七百一○萬餘元，後來又追加六○○，經費編列在產業發展科目，審計室列為推動產業發展、招商等經費支出。