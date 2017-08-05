〈中部〉嘉義車站廣場施工 騎士苦尋車位

2017-08-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府進行嘉義車站西側廣場改善工程，工區架設圍籬，除使原站前臨停接送區改設中山路等鄰近道路旁，開、騎車來購買拿取火車票的民眾反映不便，盼增設免費停車區改善，不過，台鐵嘉義站長林文欽說「車站沒有免費停車規劃」，市府交通觀光處副處長林青萍回應，西側廣場完工後，站前規劃Ｕ型臨停接送區，停車部分仍以使用者付費為原則。

嘉義車站西側廣場改善工程預計九月中旬完工，施工期間市府在中山路、林森西路兩側、後站先期交通轉運中心等處設置臨停接送區。

一名郭姓網友在臉書社群「我是嘉義人（自己人）」貼文反映，為了到車站拿預訂車票，苦尋停車位，詢問在中山路執行交通管制勤務的警員哪裡可以讓她暫停機車去取票，警員也回說「不知道」，後來警員對她網開一面，但她如果只是取車票，停機車停車場又不划算，「哪裡能（免費）停車？」

熱心網友提供免費停車資訊，包括中山路人行道機車停車格、嘉義文化創意產業園區周邊、博愛路大潤發賣場周邊。

林青萍表示，除交叉路口、公共汽車招呼站十公尺內，或消防車出、入口五公尺內的紅線，卅一日之前，中山路的中正路到蘭井街段、林森西路的中山路到新榮路段，紅線開放臨停上下客（見右圖，記者王善嬿攝），西側廣場完工後，站前規劃Ｕ型臨時接送區，但未設置免費停放機、汽車區域；目前汽、機車收費停車場，包括車站東側、陳仁德醫院前方停車場，還有後站轉運中心的停車場。

市警一分局長榮派出所長盧榮吉提醒，車站前的地下道出入口、站前東側廣場，是加強取締區域，民眾不要違停，以免被取締。