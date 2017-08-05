〈中部〉（雲林）400米八德街 1年開挖逾10次

〔記者廖淑玲／雲林報導〕挖挖挖！虎尾街道到處都看得到馬路開挖中，民怨四起，有住戶爆料，光是八德街一年開挖超過十次，讓居民快抓狂，馬路挖不停浪費公帑的作為，更令人不滿。
整年挖挖挖！ 居民快抓狂
虎尾八德街巷道全長約四百米，從去年四月至今路面至少開挖了十次，挖了填平，填平再挖開，次數之多連工程單位主管都數不清，附近居民更是難以接受。
由於八德街緊鄰虎尾科技大學側門，巷道雖然不長，但附近社區住戶超過一百五十戶，又是虎科大主要通道之一，馬路幾乎天天在挖，用路人苦不堪言，居民怨聲載道，尤其六月以來颱風豪雨不斷，痛苦指數爆表。
除了八德街，虎尾市區因建設污水下水道，各主要路段都頻繁施工中，加上假復原不落實，市區馬路東補一塊、西補一塊，嚴重破壞市容，讓虎尾鎮民直搖頭。
虎尾市區中正路、民權路、民生路等路段正進行污水下水道工程施工，加上挖路封道、工程車進出，導致市區交通經常打結，鎮民抱怨不已，雲林縣政府水利處強調，預計明年六月底完工，請大家體諒。
虎尾公所︰預計年底完工
虎尾公所工務課長張晉彰表示，虎尾八德街原本未設計雨水下水道，但因該區段嚴重淹水，經過通盤檢討直到二○一一年才納入雨水下水道建置範圍，即使雲林縣政府有訂定「雲林縣道路挖掘自治條例」，因該區為新設工程加上分段施工，且住戶太多沒有辦法封路施工。
張晉彰坦言，八德街雨水下水道自去年四月開始動工開挖路面，才發現該路段管線之多連工程單位都咋舌，從欣雲瓦斯、自來水、台電加上中華電信都要重新舖設，目前雨水下水道主幹管的箱涵已全部完工，只剩側溝支線管路的連通工程，預計今年底可完工。