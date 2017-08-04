〈南部〉麻豆文旦採收缺人 公所設募集平台

2017-08-04

〔記者楊金城／麻豆報導〕台南麻豆文旦將在八月底、九月初進入採收。為紓解採收工人力短缺問題，麻豆區公所設立「文旦採收人員募集平台」，提供柚農、產銷班及農場免費登記缺工服務，也提供弱勢族群及大學生打工機會賺取零用金，為此還找了台灣首府大學合作媒合學生打工。

工作8小時日薪約2千元

麻豆區長林振祿說，採收文旦主要還是柚農採果，募集的採收工以負責集運為主，工作八小時的日薪約二千元，包裝工日薪約一千五百元，柚農園主也會幫臨時採收工投保意外險，一人保費才廿到卅多元。

因農村年輕人口外移、人力老化，台灣農業短期季節性的採收缺工問題普遍，農委會目前正推動農業專業技術團和農事服務團紓解缺工，麻豆區公所則是成立「文旦採收人員募集平台」，今年是第四年推動，林振祿說，前三年每年只招募到卅多位臨時採收工，今年提早宣傳，希望招募更多人力協助小農解決文旦採收缺工問題。

年產量恢復正常水準

聞名全台的麻豆文旦，今年種植面積增至八○九公頃，不受這次尼莎、海棠颱風影響，今年產量恢復正常水準，比去年多三成，因今年農曆閏六月，導致文旦最佳採收期的白露（國曆九月七日）比中秋節（國曆十月四日）早了三週以上，麻豆文旦採收需工提前出現。

麻豆公所 找台灣首府大學合作

麻豆區公所今年特別找在地台灣首府大學合作，由公所辦理職前訓練，再協助柚農採收，產官學合作以紓解文旦採收需工問題，也讓學生打工賺開學前的零用金。

林振祿說，種植面積大的柚農，通常有合作的採收團，需工的多是小農，特別是年歲已高的小農需要協助。

青農李明彥說，麻豆文旦採收期集中在兩週左右，政府可考慮讓合法外勞在假日時受僱採收，不必開放農業外勞就能紓解缺工問題。