〈南部〉夜歸女家門前被搶 警4小時破案

2017-08-04

劫走側背包 內有1萬5千元

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天凌晨，在南市經營夜店的謝姓老闆娘隻身回到東區大同路家門前，遭男歹徒尾隨，謝女打開大樓大門時，歹徒出手壓制、強行劫走她放有一萬五千元的側背包，案發後警方地毯式搜尋，先找到搶嫌機車，四小時後逮到搶嫌。有吸毒前科的搶嫌坦言，曾到謝女夜店消費過，已跟蹤她一段時間了！

南市一分局警方於昨天凌晨三點半接獲報案後，文化派出所與偵查隊前往調查，發現被害的謝女疑是遭歹徒盯上、尾隨跟回住家大樓再下手行搶。

員警動員到現場查訪公寓大樓周邊人士，也在案發地附近反覆巡查、尋找可疑跡證，到清晨六時許天色漸亮，警員吳翔之搜尋發現距案發地約五十公尺遠的一處巷口，有一輛機車鑰匙未拔取，相當可疑。

警方靠近檢視機車車牌竟是以雙面膠帶黏貼，即是一面車牌背後黏雙面膠帶、黏貼在既有車牌上，相當怪異。警方進一步查詢貼在上面的車牌是失竊車牌；下方既有車牌顯示車主是林姓男子，綜合相關事證、研判林姓車主涉有重嫌。

專案小組判斷嫌犯可能會回機車停放處取車，即分派人力前往附近埋伏，果然在清晨七點半左右，偵查佐李良斌發現一名可疑男子到場東張西望，警方上前盤查、發現四十五歲的林姓男子正是警方鎖定目標。偵訊時，林嫌坦承犯下這件強盜案，交出贓款（已花掉一千多元）與包包。

嫌犯已跟蹤被害人一段時間

據了解，從事鐵厝工的林嫌之前曾到謝女經營的夜店消費，知道謝女下班回家時間與路線，已跟蹤她一段時間、企圖犯案，昨天凌晨再跟蹤謝女走路回家，見她獨自一人在大樓門前，就下手行搶。訊後依強盜、竊盜罪嫌將林男移送檢方偵辦。