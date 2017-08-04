〈南部〉瞎毀！ 在男友家嘿咻也遭偷拍

2017-08-04

他偷啟動電腦視訊鏡頭

〔記者黃良傑／高雄報導〕二十四歲劉姓男子今年二月間在住處與韓姓女友作愛，竟涉嫌偷偷啟動架在電腦上的視訊鏡頭，錄下性愛畫面，兩人的友人林女借用劉男的桌上電腦，無意間發現韓女性愛影片，韓女得知控告劉男，高雄地檢署依妨害秘密罪嫌起訴。

男友依妨害秘密罪嫌起訴

林女意外發現好友韓女的裸身性愛片，用手機偷拍下一張，成為最有力證據，她告知韓女遭到男友偷拍裸照，韓女不敢置信，看到林女偷拍下的照片，傷心地向警方報案，劉男只好坦承未經過女友同意，偷拍供自己欣賞。

韓女難過地向檢察官表示，她沒有同意劉男拍錄兩人性愛影片，更不知道床上裸身畫面全被桌上電腦視訊鏡頭偷拍，她堅持對男友提告，要求銷毀性愛影片檔案，以免影片流出。

檢警透露，劉男和韓女恐怕已做不了情人，韓女當時與林姓女友人通訊息時，得知被劉男出賣偷拍氣炸了，堅持要對他提告妨害秘密，劉男到案時，見偷錄的影像遭林姓女友人截取，成為呈堂鐵證，只能坦承一時失慮，十分懊悔，卻已經來不及，吃了官司還丟了女友。

警方提醒視訊鏡頭外掛桌上電腦相當普遍，一般人常會忘了它的存在，卻可能不知它被人偷偷動手腳，進而入鏡成為性愛影片的主角，情侶常愛愛忘我，但情侶脫衣歡愉前，可稍加留意桌上電腦有無外掛視訊鏡頭，鏡頭處有無可疑藍紅光點；此外，不僅桌上型電腦可能被動手腳，就連手提電腦內建鏡頭都可能會被無良情人拿來偷拍，不可不慎。