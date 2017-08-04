〈南部〉範圍大縮2/3 永安濕地被評為地方級

2017-08-04

野鳥學會抗議 要求重審

〔記者吳欣恬、陳鈺馥／台北報導〕高雄永安濕地是黑面琵鷺的棲地之一，原暫列國家級濕地，七月廿一日內政部營建署濕地審議小組將其評定為地方級濕地，並將範圍大幅縮減三分之二。中華民國野鳥學會、荒野保護協會等環團昨表達強烈抗議，訴請內政部重審此案。

內政部：法定程序完備

內政部營建署城鄉分署分署長陳繼鳴表示，永安濕地是高雄市政府報請中央核定的地方級濕地，此四十二公頃濕地得來不易，本來當地居民及台電都表達強烈反對意見，後經協調，高雄市政府及台電才達成共識，相關法定程序非常完備並完成審查，沒有所謂重審的問題。

陳繼鳴指出，永安濕地確實有保育鳥類黑面琵鷺出沒，台電原本要在那裡蓋電廠，並反對設置濕地，最後在專業及審慎評估下，濕地審議委員會將四十二公頃熱區劃設濕地，讓鳥類及濕地生物永續生存，也讓黑面琵鷺的棲地受到保護。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫說，內政部前三次召開審議會議都有通知環保團體列席，但七月廿一日未通知環團並做出降級決定，環團直到上週末才接獲消息。

根據濕地保育法第十條明文規定：「重要濕地之評定、變更及廢止作業審議前，應公開展覽三十日及在當地舉行說明會，並將公開展覽及說明會之日期及地點登載於政府公報、新聞紙、專屬網頁或其他適當方法廣泛周知。」

李益鑫痛批內政部此次審查會議的通知急迫且草率，完全忽視公民參與的權利，審議結果應不予承認，並退回重審。

李益鑫指出，根據歷年調查，永安濕地的累積鳥種高達一百六十八種以上，其中更有超過廿五種的保育鳥類，被國際鳥盟（BirdLife International）評選為重要野鳥棲息地（Important Bird Area）。

今年初中華鳥會的調查，永安濕地黑面琵鷺多達八十隻，佔全球數量三千九百四十一隻的二％。根據國際拉姆薩公約，擁有瀕危物種超過一％世界族群量，符合國際級濕地標準。

李益鑫說，永安濕地和鄰近的茄萣濕地是野生鳥類重要棲地，黑面琵鷺會在這兩處來回覓食和休息。如果永安濕地自一百三十三公頃劇減為僅剩不到四十二公頃，棲地破碎化對黑面琵鷺等野生鳥類和生態的影響程度，絕對超過範圍減縮的程度。