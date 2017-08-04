〈南部〉半年578件 老人車禍三民區最多

2017-08-04

比去年增加261件 第2名鳳山

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市人口逐漸高齡化，發生車禍比率也攀升，今年老人發生交通受傷的地點，以三民區五百七十八件最多，其次是鳳山區五百五十七件，三民區今年老人車禍率，比去年增加二百六十一件，鳳山區則增加一百九十六件，警方加強護老專案，幫助老人過馬路以減少意外發生。

兩地也是老年人口最多之處

民政局統計今年上半年，高市各行政區高齡者人口數，相較去年同期，鳳山區激增三千三百六十一人最多，其次是三民區增加三千零五十人，港都高齡化速度驚人，老人車禍發生率也逐年增加，各分局已正視此問題，加強護老勤務，交大也統計各轄區老人車禍事故率，進而分析因應，努力降低發生率。

警方發現今年上半年老人車禍事故率，前兩名分別為三民區、鳳山區，其中三民區含括三民一、二分局，三個分局強調會落實護老專案，保護長輩過馬路。

肇事原因以「未依規定讓車」最高

此外，交大統計發現高齡者A2（車禍致傷）交通事故，多集中在早上八至十時及下午四至六時兩個時段，肇事因素以「未依規定讓車」最多，研判應與老人的視力、反應及認知能力退化有關，至於老人最常發生車禍時段，集中在上、下班尖峰時段，警方將加強交管護老。

警方加強護老專案 將全力執行

交大表示，三民、鳳山區人口多且稠密，六十五歲以上老年人口也是最多，包括未依規定轉彎、兩段式左轉、未遵守號誌穿越馬路、疏於注意前方狀況等，都是造成老人A2交通事故增加的因素，警方除加強在路口扶助老人外，也會在路口舉牌宣導，務必減少車流對長輩的威脅。

高市警局全國首創推動「護老交通安全專案」，責令各分局在高齡長者聚集場所，編排警力至路口全力執行，期盼能減少交通事故發生，也阻止事故家庭痛苦的悲劇。