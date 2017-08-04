〈南部〉玩積木開發能力 台東新生幼兒園獲獎

2017-08-04

〔記者張存薇／台東報導〕三歲小娃兒也能玩出能力！台東縣立新生幼兒園老師郭怡吟、蔡芷瑋、劉小鳳、莊凱雯推動小班積木課程，引領小萌娃從玩積木中累積專注力、發揮創造力，進一步能改造自己的作品、也學會尊重別人作品，在全國四十五所學校中脫穎而出，獲「全國學校經營與教學創新國際認證獎」幼兒教育類最高榮譽的標竿獎。

新生幼兒園長曹玉滿說，前任園長林長漢推動，新生幼兒園四年前慢慢轉型推動積木等特色課程，除添購更多樂高、小木片等積木，也整理出較大的積木操作環境，大、中、小班各有一個積木空間，讓孩子們盡情組裝、發揮想像。

小班的孩子才三歲，剛從家庭進入學校，還有分離焦慮，小班老師通常忙於帶領建立自己吃飯、上廁所等生活常規，『「樂」在其中、「積」情再現』課程由郭怡吟、蔡芷瑋、劉小鳳、莊凱雯四位老師設計不一樣課程，帶領小班孩子學習與探索，郭怡吟說，三歲總是要聽大人的話，但大人也應該看見三歲娃能玩出能力，透過積木這種成功率高的遊戲，小朋友學會專注、挫折忍耐及不放棄的心，也學會欣賞、尊重別人的作品。

莊凱雯說，只要孩子願意做，老師就會全力陪伴，讓他們展現能力，蔡芷瑋則表示，看到孩子們的多元呈現，也讓老師能反思、調整教學節奏，老師也獲得很多。

台東縣除新生幼兒園獲獎，鹿野鄉的永安國小附設幼兒園老師賴筱琪、伍清玉、郭佳惠、林志賢也以『小人國的耍「美」人生』獲幼兒教育類特優獎。