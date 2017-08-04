〈南部〉攤商撤沒遊客 大鳥遊憩區荒涼

2017-08-04

大武鄉公所計畫年底前招商

〔記者陳賢義／台東報導〕活絡地方觀光與經濟，大武鄉公所在民國一○一年將位在南迴台九線旁大鳥遊憩區觀海台改建成充滿原味的傳統市集，遊客驚艷不已，全盛時期停靠遊覽車每日逾百輛，但這番榮景隨著包商傳出管理不當及積欠費用，與公所對薄公堂而走樣，如今變得殘破荒涼，地方盼重建；鄉長趙宏翰表示，計畫年底前公告招商，並交由包商規劃營運，增加在地就業機會。

大鳥遊憩區位在大鳥村出入口對面，站在觀景台遠眺太平洋濱，海天一色令人心曠神怡，曾是南迴台九線上最能紓解旅遊疲勞的中繼站，就算在颱風天，也會聚集許多搶觀浪潮的中國客，公所在一○一年發包招標遊憩區傳統市集攤販區管理權，就地取材以竹子、茅草和漂流木包裝改建，展售農特產及原民美食，有美景可賞、伴手禮可購，還有美食可啖，遊客團一傳十、十傳百，往返途經停靠遊覽車愈來愈多，好不熱鬧，攤商也賺得滿荷包。

未料，這番榮景卻因包商傳出管理不當及積欠多項費用，公所多次協調不成，進而對薄公堂。風光漸失，生意大不如前，攤商接續撤離，空蕩蕩的僅剩殘破攤位，現已全部拆除，零星過路客也只是下車上廁所、或短暫停留就走，在地居民看了好心傷，盼能重新找回過往生機。

公所原計畫在官司告一段落後重新招商，但遲遲不見動作，眼見休憩區愈加荒涼，停車場內垃圾隨地丟，地方籲公所加速整建；趙宏翰表示，公所以增加在地就業機會為前提，計畫年底公告招商，營運項目由包商自行研議陳報。