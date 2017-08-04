〈南部〉市府結合電信業 行銷農漁產品

2017-08-04

〔記者劉婉君／台南報導〕行動載具普及的年代，台南市與4G電信業者攜手打造智慧城市，將在地商圈及新農人也導入微型商務，幫助台南尚青的農漁產品，可以直接從產地到餐桌，平均銷售成績成長一至三成。而相關計畫總計輔導五百家商家建立品牌識別，帶動整體產業效益達兩億三千萬元。

整體效益達兩億三千萬

台南市政府與台灣大哥大合作「智慧城市服務平台與商業生態推動計畫」，結合台灣大哥大的智慧影音、智慧微商務、智慧錢包等，透過4G高速頻寬，讓各地民眾透過行動載具就能看到台南的在地風情、縮時攝影，也藉由數位影音應用，扶植在地文創素人，幫助商家品牌塑造、打造新農人品牌，最大的特色，就是將新農人也加入微型商務，拍攝新農人的紀錄片，使消費者可經由說故事的數位影音，認識農人及農產品，直接向農民購買。

台灣大哥大昨天在台南市政府舉辦成果發表會，台灣大哥大基金會董事長張善政及台灣大哥大總經理鄭俊卿、市長賴清德均出席。鄭俊卿表示，去年與市府合作以來，已協助開設超過千人次的農民講堂課程，輔導小農及青農提升電商、社群行銷的技巧，在myphone購物平台創下千萬銷售業績，也推廣台南尚青產地標章、培養卅位明星新農人、經營南台灣好農夫臉書社群，並進一步擴展到百家好店伴手禮、觀光工廠、旅宿業等。

賴清德說，舊文化與新文明結合，讓台南成為獨一無二的城市，台南農民不缺技術，但缺少行銷，微型商務幫助新農人品牌產業升級。

參與的百家好店及農民表示，原本即有透過網路平台銷售，但民眾使用手機、平板的機率更高，行動載具的微商務，提供另一條銷售管道，銷售量也比以前增加。