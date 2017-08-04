〈南部〉T-Bike2.0 年底手機App健康管理

2017-08-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike2.0預計年底免費WiFi「騎上路」，全國獨步結合健康管理，手機連結App測知騎多少公里、消耗多少卡路里，甚至萬一人車跌倒，出現危機異常警訊，管理業者會趕往了解處理，而且T-Bike裝上衛星定位系統，如果沒有登記紀錄卻顯示「趴趴走」，也能查得到！

智慧T-Bike2.0的科技概念，是在T-Bike加裝衛星定位系統、藍牙傳輸、重力感應器等設施，透過使用者借用行為進行資料蒐集，連結智能運算方式，除可追蹤T-Bike的租借及行車狀況，亦可在T-Bike App主動提供使用者定位導引、健康管理、智慧觀光及緊急救援等服務。

交通局表示，目前各地公共自行車租賃模式，以科技管理取代傳統人工早已是趨勢，台南T-Bike則是再進階提升人性化服務，打造智慧城市模範，「提供服務才是科技本位目的」。

台南T-Bike2.0預計年底完成，目前全市有一千五百部T-Bike，初期計劃五百部先上路，將有標示辨識選擇，五百套配備加上APP及後端系統開發，建置經費約一千一百多萬元。

交通局表示，智慧T-Bike除了內部管理需求，更重要的是，結合時下流行的健康管理，兼具休閒運動工具功能，可測知騎多少公里，甚至萬一騎乘中途需緊急救援，可利用App功能發出求救訊號，或是意外摔車震動，也能監測是否超乎異常，管理業者可獲即時通報處理。

此外，透過T-Bike App，騎到附近有哪些熱門景點、吃貨商店，能夠主動推播，或是從火車站如何騎到安平觀光地區，路線導引不怕迷路。交通局表示，目前註冊登記使用台南T-Bike的民眾已逾八萬人，希望T-Bike也能成為台南在地觀光大使最佳代言人。