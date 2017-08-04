〈南部〉打造4G智慧城 紅綠燈設WiFi再擴大

2017-08-04

擴大建置四百處

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動4G智慧城市，繼今年初建置啟用一千二百處路口紅綠燈的4G Free WiFi系統後，再擴大建置四百處路口Free WiFi，另外搭配全面提升大台南公車車機及智慧站牌的4G設備，提高台南的4G WiFi覆蓋面，讓民眾漫遊府城街頭時，能隨時隨地使用免費4G Free WiFi服務，文化首都與4G智慧科技融合，打造南市成為全台首座全方位智慧城市。

總經費約一千多萬元

交通局表示，這項計劃主要是因既有交控設備因應2G通訊落日，利用這次機會一併汰換一千六百處2G通訊模組升級為4G，總經費約一千多萬元，而無線網路屬附加應用價值，利用4G頻寬大的特性，除既有交控通訊所需頻寬外，開放剩餘頻寬供民眾使用。

交通局表示，路口交控設備如同一座小型基地台，是全國首創利用號誌控制器分享無線網路的案例，希望讓服務範圍更「寬廣無縫」，提供市民及外來遊客友善網路環境，而這些路口的4G Free WiFi熱點服務，都有張貼標示，若使用上有任何問題，可撥打中華電信二十四小時客服專線，另外大台南公車亦陸續更新及建置啟用4G公車車機、4G智慧站牌，年底前還有卅五處智慧停車場Free WiFi上線營運，讓4G WiFi系統由點、線、面串聯，擴大覆蓋服務區域。

不過，紅綠燈路口有免費WiFi熱點，標示貼在控制箱後面，多數民眾不知道；陳姓市民說，「很納悶控制箱為何多出一根『塑膠筒』，原來是免費上網的熱點」。來自高雄的邱姓遊客認為，手機上網非常普遍，多數使用者是採上網「吃到飽」或是優惠資案，Free WiFi對外國遊客較有用。

來台灣自助旅行一個月的法國遊客Ｄavid，打算在台南玩兩天，他表示，不知有免費上網熱點，朋友圈也未提到，建議市府可在外國遊客社群平台多宣傳。

交通局表示，Free WiFi有中英譯文，將再透過各種旅遊資訊管道與外國遊客常瀏覽的網路社群加強宣傳，讓更多國內外遊客善加利用。