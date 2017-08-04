〈南部〉港區再造示範 亞灣打造「獨特高雄」

2017-08-04

議長︰打造唯一更有意義

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄人口被台中超越，引發各界議論。高市議長康裕成表示，打造「獨特的高雄」，會比人口多寡更有意義；高市都市發展局局長李怡德則舉亞洲新灣區為例，強調高雄正努力轉型中，相信會看見高雄的獨特。

內政部統計至七月底，台中市人口為二七七萬八一八二人，比高雄市的二七七萬七八七三人多出三○九人，正式成為台灣人口第二多的城市。

高市議長康裕成昨指出，台北市並非人口最多城市（六都第四），但不減損其重要性，所以打造唯一、獨特的高雄，會比人口多寡更有意義。

儘管如此，康裕成仍提醒政府，有責任加快腳步、積極進行產業轉型相關政策，提供多元就業機會，讓年輕人有選擇、有機會發揮所長。

都發局長李怡德則表示，人口確實是城市重要指標，但只是其中一項，他認為高雄正在轉型中，且過往多靠自己努力，直到近期民進黨在中央執政後，才終於感受到政府的支持，在許多層面開始加速前進。

努力轉型 引進新興產業

李怡德舉亞洲新灣區為例，以前大片土地屬於港務局，嚴重衝擊高雄發展，如今逐步釋出與規劃，陸續打造出高雄展覽館、高雄新市圖總館、軟體園區，後續還有海洋文化及流行音樂中心、港埠旅運中心，都在積極趕工中。

李怡德說明，亞灣不但是高雄亮點，也是台灣唯一大規模港區再造示範，可望引進文創、觀光、會展、電競、AR/VR體感科技等新興產業，絕對可創造許多就業機會，未來更可扮演新南向基地、台灣南向門戶等角色，這些都是高雄獨特的地方，相信會逐步開花結果。

高市府則強調，願面對、檢討人口議題，但也不會看輕自己實力，會加快建設腳步，努力讓城市向前進。