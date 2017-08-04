〈南部〉張家竹塹保存爭議 學各有看法

2017-08-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春張家古厝外圍竹塹的保存爭議持續上演，「恆春竹塹」在學界也產生不同見解，就看屏縣府審議後的最終結論。

贊成︰具風土地方性的特色建築

力挺保留竹塹為文化景觀的國立台北教育大學兼任助理教授蕭文杰說，「恆春厝」是一種具防禦性、防風性、防高熱，兼具風土地方性的特色建築，當地夏日高溫炎熱，長年有落山風、焚風、颱風，「竹塹」便是聚落特殊的防風、減少蒸發、防熱設施。

蕭文杰指出，一零四年「恆春張家北門古厝」登錄為法定「歷史建築」，但是附屬建築設施竹塹卻未登錄，導致部分竹塹在今年遭受破壞，屏東文化處在接受申請後，並沒有依照「暫定古蹟條件及程序辦法」列為暫定古蹟，對屏東文化實在是一大傷害。

反對︰只是家屋且涉及私有地

不同於保存竹塹的聲音，一名資深文史學者則認為，目前台灣對歷史文化景觀的定義，仍需彰顯聚落或一群人共同的連結或記憶為主，但張家古厝的竹塹幾乎只是「家屋」，非整個聚落，竹林也摻雜刺竹及綠竹，加上竹林所在土地涉及其他私有地，更顯爭議；現行「文資法」允許「他人」提報，如果未來有其他人也抱持「別人的竹林是我們的竹塹歷史」的想法，任意干預私有財，恐造成爭議。

學者鄭水萍指出，「恆春竹塹」的審議結果，是全台文史工作者關心重點，政府應利用此案例重新審視、闡述「文資法」，讓所有權人都能理解「歷史是資產而非負債」。