〈南部〉恆春張家古厝竹塹 爭列文化景觀爆衝突

2017-08-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有百餘年歷史的屏東恆春張家古厝，古厝本體已列為歷史建築，但後代子孫張洧齊等人主張外圍竹塹是恆春僅存防禦型建築景觀，提報列入文化景觀，卻因為與鄰地重劃區土地爭議，竹塹已遭部分拆除，縣府文資所昨天南下勘查，兩方人馬一度發生多起口角衝突。

張家後代演行動劇盼保留

「保存文化資產！保留竹塹！屏東硬起來！」在屏縣議員蔣月惠、文史老師蕭文杰及大批反迫遷聯盟人士聲援下，張家後代張洧齊及張富宇等人拉起紅布條、演起行動劇，爭取屏縣府將竹塹列為暫定古蹟、文化景觀，保留古厝完整性。

張洧齊表示，土地開發商將在這一區興建住宅，近日積極施工，雖然張家人意見不一，但他身為張家子孫無法接受竹塹消失，尋求政府介入保存，也有意願向不同意保存地主購回產權。

地主抗議私地列文資 搶麥克風

周邊黃姓、陳姓等土地所有權人及部分張家後代則持反對立場，在縣議員陳文弘陪同下，舉起抗議看板強調「反對私有土地雜竹林列為文資、抗議玩弄文資法」。

竹林所在的鄰地陳姓地主指出，土地鑑界時就遭張洧齊阻擾，還向地主提告求償五百萬元，並到處誣指他們是「無良地產商」，實在欺人太甚，不能接受「指定別人的東西當古蹟」；部分張家古厝持分人也提到，該土地有三十六人持分，多數後代並不同意張洧齊的主張，他不能代表「所有張家人」。

在勘查過程中，部分地主及張家後代，因為與主張提報竹塹保存的張洧齊等人立場相左，不斷出手搶奪麥克風或放大聲量干擾行動劇演出。

文資勘查結果最快八月底出爐

屏縣府文資所主任王文章指出，昨天的勘查尚無結論，最快在八月底完成初步結論，如認定古厝外圍竹塹為暫定古蹟、文化景觀，半年內將召開文資審議委員會確認，如未通過審議，則交由土地所有權人處置，如通過竹塹為文化景觀，原地主權益可要求政府提出補償。

一百四十年恆春張家古厝四周竹塹環繞，部分竹塹與周邊重劃區重疊，一○三年底張家子孫才知道古厝被劃入市地重劃內，古厝及竹塹恐遭破壞，一○五年屏東縣政府將古厝登錄歷史建築，是台灣第一座取得文化資產身分的「恆春厝」，但不包括與古厝連結的水井、門程及防禦型竹塹。