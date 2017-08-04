〈台北都會〉肝炎、肝癌免費篩檢 北投明舉辦

2017-08-04

〔記者周彥妤／台北報導〕一名五十多歲男性，平時身體無任何異狀，在偶然抽血檢查下，意外發現自己有Ｂ肝，進一步檢查更赫然發現罹患肝癌。醫師提醒，肝臟內部並無痛覺神經分布，可謂人體最沉默的器官，尤其肝癌居死亡高位，預防肝癌定期檢查絕不可少，明天上午北投區有免費篩檢，年滿廿九歲以上者均可參加。

台大醫院內科部醫師、好心肝基金會總執行長楊培銘表示，Ｂ、Ｃ型肝炎均由血液、體液傳染，如打針找密醫未使用拋棄式針頭、針劑，或在皮膚黏膜有傷口情況下，共用刮鬍刀、牙刷等，經過二、三十年後，就可能演變為肝硬化或肝癌，呼籲民眾養成定期追蹤檢查習慣，切勿尋求偏方保肝，以免延誤治療時機。

台大醫院家醫科醫師、全民健康基金會副執行長粘曉菁也強調，台灣肝癌患者近六成有Ｂ肝，約三成有Ｃ肝，肝炎與肝癌幾乎密不可分；肝臟內部並無痛覺神經分布，很多民眾不曉得自己有肝炎，甚至罹患肝癌可能也渾然不覺，唯一的慎防之道就是定期檢查。

為讓民眾遠離肝病威脅，肝病防治學術基金會在八月五日上午八時至十一時，於陳氏祠堂（台北市北投區大同街十二號），免費為年滿廿九歲以上（七十六年十二月卅一日前出生）民眾篩檢肝炎及肝癌。受檢者當天可正常吃早餐，另須攜帶身分證，篩檢兩週後，檢驗報告會寄至通訊地址。詳細資訊可撥打免費諮詢專線○八○○○○○五八三，或上肝病防治學術基金會網站查詢。