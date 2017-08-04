〈台北都會〉北門重現新地標 雙子星卻卡5年

2017-08-04

〔記者沈佩瑤、郭安家、黃建豪／台北報導〕耗時兩年半時間，國家一級古蹟「北門」重現，嶄新風貌獲期許成為新國門。台北市長柯文哲昨出席啟用儀式後受訪表示，趕在世大運前開幕，還有很多東西會慢慢修，周邊招牌也已經有相關的處理計畫。但風光啟用的另一方面，投資額高達六、七百億元的雙子星開發案已延宕五年，國際標投標日期至今還未定，恐拖延至選舉期間；台北後站更被點出人行道鋪面破損老舊、電箱及機車占據人行道問題，國家新門面顯得落漆。

昨柯受訪時指出，北門為國家一級古蹟，也是北市目前唯一完整保留清代樣貌的城門，自己有個夢想，法國巴黎有凱旋門，台灣台北有北門，成為新國門、新地標；北門廣場昨才開幕，周邊招牌的整理，還有台鐵局的房子是否徵收，還要跟台鐵局討論。

不過，投資額高達六、七百億元的雙子星開發案已延宕五年，北市捷運局聯開處雖規劃明年三月公告徵求國內外投資人，但國際標投標日期還未定，恐拖延至選舉期間。聯開處長魏國華坦言，開發資金龐大，一般聯開案，應還會檢討合理期限；而顧問公司仲量聯行正在進行財務分析、計算合理分收比，讓聯開處得以於今年十月辦理地主及招商說明會。

人行道、機車問題 後站商圈落漆

而台北車站後站商圈，包括華陰街、太原路、延平北路及重慶北路一段，都有人行道鋪面破損、機車占據人行道問題。商圈代表、里長等地方人士，已多次向柯市府反映，成為市政會議討論議題。