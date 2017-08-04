〈台北都會〉《限制性招標》年貨大街 連10年同一廠商得標

2017-08-04

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨市議員周柏雅昨揭露，北市府二○一三至二○一六年限制性招標得標次數最多廠商排行榜，發現民眾春節重要行程年貨大街，竟連續十年由純粹創意整合行銷有限公司得標，且不少廠商無往不利、年年得標，啟人疑竇，難道特定人士好友在限制性招標保護傘下得標，過去讓人詬病現象，市長柯文哲上任後也沒多大改變。

根據周柏雅揭露近四年的限制性招標得標次數排行榜，「得標王」台灣世曦工程顧問公司四年取得標案共七十四件、標金達七．九四億元，第二名的中興工程顧問公司則承攬五十九案、標金共五．五七億元，第三名則是亞柏技術顧問公司的四十件、標金共一．二三億元。大陸工程位居第九名，雖得標廿九件、但取得標金最多達十三．七四億元。

排行榜第六名則是純粹創意公司，四年取得卅二案、標金共一．二億元。周柏雅指出，市場處的年貨大街是限制性招標，該公司竟連續十年得標、十年獲得六千七百萬元；此外，傳統美食嘉年華會、台北美食展也各得標三年，五年得標夜市改造計畫，一樣都是限制性招標。

議員質疑特殊現象 純粹創意︰踏實做案子

除了去年歹年冬，幾乎每年年貨大街都會人潮大爆滿，充滿商機；但周柏雅發現「特殊現象」，二○○八年時還有五家公司踴躍投標年貨大街，二○○九至二○一一年時剩兩家廠商，扯的是，二○一二年至今年只有純粹創意投標，其他廠商似乎標不贏，久而久之不投標，「難道商場活力不見了嗎？還是其他廠商怕了不投標？」而十年來不少標案評審委員重複出席四、五次。

對此，純粹創意回應，他們真的踏實做案子，不只跟政府合作，也跟商圈、民間單位做複雜性高的溝通整合，很像在做社區營造，與基層溝通，可以在公部門長久做標案，是因珍惜自己案子；但會被人認為是否圖利、有關係。

市府︰評委欣賞該公司董事長口才及簡報

市場處則說，評審委員純粹欣賞該公司董事長口才及簡報，所以得標機率高，曾考慮將該公司排除於名單外，但擔心就沒廠商來標。

至於台灣世曦、大陸工程等公司無往不利標下捷運相關工程標案，捷運局主秘王偉則說，這些公司本來就是長期合作關係，資源、服務狀況也不錯，因此獲得標案；低價搶標的廠商對工程執行不一定有好處。