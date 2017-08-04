〈台北都會〉夢想書屋開幕前夕 颱風吹走屋頂

2017-08-04

葉家豪返鄉設書屋 助弱勢童

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇區「心靈芝旅」書店，是返鄉青年葉家豪的夢想書屋，他將久無人居的廢棄房舍改為社區書屋，提供社區兒童念書、學才藝。書屋原訂八月一日啟用，卻在前一晚遭颱風吹走屋頂，造成房舍損壞、圖書泡湯，開幕被迫延後；葉家豪得外出賺錢才能修復書屋，他期盼民眾捐贈書籍或到場幫忙重建。

原訂1日啟用 颱風毀損泡湯

「心靈芝旅」書店位於石碇區中民里，當地曾有文山煤礦，早期曾有榮景，在煤礦停採後，居民也跟著遷出。葉家豪的父母留守家園，開設生態民宿農場，葉家豪外出讀書、打拚十餘年後，返鄉想為社區盡份心力。

他在社區成立「心靈芝旅」書店，一方面義務為社區弱勢學童課輔、培養才藝，同時也提供都會區兒童認識鄉野環境的機會。他結合社區的人文歷史資源，包括煤礦坑走踏、挖竹筍和自然生態導覽，讓大家認識鄉土台灣。

須50萬修復 將外出賺錢支付

「心靈芝旅」書店在試營運期間，協助照顧社區兒童，也安排兩百多人次的都會區學童參觀，未料就在八月一日開幕前夕，尼莎颱風半夜掀翻書屋的屋頂，好不容易募得的七百多本藏書都泡水，屋內陳設也受損嚴重，估算復原經費需五十萬元以上，讓葉家豪欲哭無淚。

意外天災讓他信心動搖，懷疑自己太天真，但民眾肯定他的熱忱和理想，都希望他能重新站起來；他已打算外出工作，賺錢支付修復書屋經費，也希望支持他夢想的民眾，以捐書和到場協助重建等方式，讓這座夢想書屋重新啟航。