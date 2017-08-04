〈台北都會〉樹林鹿角溪魚群暴斃 禍首疑營建工地

2017-08-04

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區鹿角溪又見魚群暴斃！約六百公尺長的河道漂浮上千尾魚屍，當地中山里里民長期推廣護魚，成果一夕之間毀壞，讓里長簡炎輝痛心直問︰「是誰下的毒手？」環保局追查發現，污染源疑為一處營建工地排放高鹼性污水所致，若確認屬實，將依法開罰。

護魚成果一夕間毀壞 里長痛心

鹿角溪兩週前才發生上百隻魚群死亡，當時是因天氣炎熱，造成水中溶氧量偏低，未料昨又發生魚群集體暴斃事件，陳屍範圍比上次更廣，涵蓋上游、中游地區，引起周邊居民圍觀議論，區公所獲報後已派員打撈魚屍，避免二次污染。

簡炎輝說，前晚七點就有居民發現河道冒出大量泡泡，恰巧兩側路燈停電，無法辨識河川是否遭受污染；直到昨天清晨五點許、天剛亮時，河川巡守隊員才剛值勤，就驚見魚屍逐漸浮出河面，小魚內臟外露、死狀淒慘，就連環境耐受性較高的吳郭魚也翻白肚，魚屍多達上千尾，讓人怵目驚心。

「痛心又難過！」簡炎輝生氣地說，鹿角溪以往是家庭廢水的排放地，整治後變成綠意盎然的親水步道，護岸以砌石工法打造，有利魚類繁殖，居民也自組巡守隊護魚、護溪，經過九年多努力，現在已是周邊學校的生態教室，也吸引白鷺鷥棲息，可惜此次污染後，魚群優游溪中的畫面，恐怕要消失一陣子了。

環局：水質偏鹼 已採工地廢水比對

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，採樣後發現，水質並無特殊的重金屬反應，溶氧也無異常，但pH值達九．四，明顯偏高，推測魚群可能是受到高鹼性污水影響而死亡。稽查員已兵分多路往上游追查，發現一處營建工地可疑，已採樣工地廢水進行比對，若確認屬實，將依水污法裁罰，最高可處三百萬元以下罰鍰。