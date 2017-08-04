〈台北都會〉傳反年改「路過」 柯籲辦完世大運再抗議

2017-08-04

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北世大運即將在八月十九日登場，卻傳出警方接獲情資，世大運開幕式可能會有反年改團體到場阻撓抗議。台北市長柯文哲昨日再次呼籲，這是台灣的世大運，希望用辦喜事的心情舉辦，請辦完世大運再抗議。另一方面，柯文哲也在本週市政會議中拍板，將於世大運前擇一日，在台北車站特定專用區舉行防災設施聯合稽查和演習。

世大運倒數十四天，柯文哲昨受訪時，被問到據傳將有反年改團體「路過」世大運開幕式時，他也再次向陳抗團體喊話「停戰」，並表示如果團體要抗議，請等世大運之後再來，人家辦喜事卻故意搗蛋，抗議團體的政治主張會被唾棄。

柯文哲舉奧運為例，兩千多年前雅典實行城邦政治，常常戰爭打來打去，但遇到奧運，就會先停戰，代表彼此的友誼和平，所以他呼籲，世大運是台灣的世大運，希望台灣人可以用辦喜事的心情面對世大運。但若在開幕式當天還是遇到抗議情況怎麼辦？柯表示，這是內部機密，不能透露，不過五縣市警察局、國安局都有在注意，會有處理的辦法。

另一方面，北市府日前突檢台北車站特定專用區，針對各項公共安全設備、設施與管理維護進行稽查，卻在台北車站、台北地下街等區域，發現五大缺失，其中四項為消防設備不合格，分別是台北地下街的排煙設備失效、鐵捲門遇火警無法正常下降，以及台鐵台北站中控中心人員只有保全留守，長達五分鐘的時間無法進行火警廣播，以及站內鐵捲門無法降下。

將辦北車特定專用區防災設施稽查

因應世大運將至，柯文哲於本週市政會議定案，將在世大運前擇一日，舉行台北車站特定專用區防災設施聯合稽查。而台北市消防局也將修正原本的「共同消防防護計畫書」，提升該區防災應變能力；北市府將召集北車特定專用區各管理單位，於世大運前舉行聯合演習，建立以前進指揮所替代聯合防災中心的機制。