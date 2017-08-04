〈台北都會〉爆資安漏洞 世大運志工裝備領取平台關站

2017-08-04

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕世大運志工臉書粉絲團前天晚間發布「志工裝備領取查詢（2017volunteer.tk）」網頁，提供志工上網查詢裝備領取地點，但民進黨市議員何志偉接獲爆料，該網頁有嚴重資安漏洞，不需專業駭客，便可輕易取得後台一萬八千名志工個資，一覽無遺；對此，世大運執委會昨早十點緊急關站。

管理運用處︰無涉任何個資問題

世大運志工管理運用處表示，該網站只能輸入志工個人身分證字號去查詢其所屬服務場館名稱，並無其餘個人資訊，也看不到其他人的任何資訊，故無涉及任何個資問題；該網頁並無其他個人進一步資訊，即使駭客駭入，亦得不到任何其他個資，對個人無任何危害，故無特別加密，且加密處理技術需耗費更多時日，請志工放心。

世大運執委會解釋，原本設有「台北市政府志工管理整合平台」，但近期志工在確認分流地點時，每日都接到上百通的詢問電話，所以有熱心的志工建置「志工裝備領取查詢」平台，此平台相當方便，志工只要從系統輸入自己的身分證字號，便可立刻獲得自己的服務地點與服勤裝備配置等資訊，因傳出個資外洩，已將網頁緊急關閉。

議員質疑免費網域 缺乏加密措施

不過，何志偉表示，該網站設計缺乏基本的資料安全設定，不但採用免費網域，連最基礎的加密措施（https）都沒做，有心人可輕易擷取資訊；而這個查詢網站還有重大的SQL injection（資料隱碼攻擊的駭客攻擊手法）漏洞，若有人進行滲透測試，很有可能取得志工們所有個人資訊。

何志偉表示，雖調查後發現是好心志工幫忙設計，目前網頁也緊急下架，但世大運是全國性的賽事，投入相當多的資訊安全經費，這個紕漏卻讓「好心的志工個資沒保障，好心沒有好報」；呼籲市府在處理個資時，應更有資安概念，該省的錢不能省，專業的工作還是交給專業，而且千萬不能究責這個熱心基層的志工，不然市長也換志工做。