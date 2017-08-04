〈台北都會〉基隆東岸廊帶 將可申設民宿

2017-08-04

劃設濱海風景特區 預計年底公告

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市受到法令限制，只有一家合法民宿，市府規劃在東岸廊帶劃設「濱海風景特定區」，部分航港局的土地修正後，預計年底公告，從中正路到新北市瑞芳區交界，六百多公頃土地劃入濱海風景特定區，可申設民宿。

中正路至新北瑞芳區 逾600公頃

基隆絕大部分土地屬於都市計畫範圍，受限於都市計畫相關法令，無法發展民宿，全市僅一家合法民宿，位於七堵山區的休閒農業特定區。市府去年規劃「濱海風景特定區」，只要納入風景特定區就可以經營民宿。

市府在去年底完成東岸「濱海風景特定區」規劃案，三月、四月呈送交通部觀光局評鑑審查，範圍沿中正路、正濱漁港、和平島、碧砂及八斗子漁港、潮境公園一直到新北市瑞芳區交界。但林務局、航港局和台船對部分土地納入特定區尚有意見，協調結果，部分港埠用地及台船土地在修正後將劃出，預計今年底就可公告，約有六百八十公頃。

市府交通旅遊處觀光行政科科長彭淑馨說，依發展觀光條例，風景特定區內的自用住宅空閒房間，可結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源等，申請經營民宿。

基隆市觀光民宿文化發展協會理事長高明福說，基隆有發展民宿的潛力，業者期待已久，希望濱海風景特定區儘速通過實施，對觀光產業會有幫助。