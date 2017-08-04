〈台北都會〉金山四磺子坪地熱發電 進度停滯

2017-08-04

探勘結果年初出爐 礙於法規無下文

〔記者賴筱桐、黃佩君／綜合報導〕花蓮和平電廠因風災受損，引發全台限電危機，也凸顯發展再生能源已刻不容緩；新北市政府在一○四年五月與經濟部能源局、工研院合作，執行金山區「四磺子坪地熱發電」開發計畫，估計發電量可滿足金山區七千餘戶的一年使用量，探勘結果雖已在年初出爐，但礙於法規不完備，中央至今無具體規劃，進度停滯非常可惜。對此，能源局表示，已蒐集業界及學者意見，朝修法處理。

能源局：已蒐集相關意見 朝修法處理

工研院投入四千萬元經費，在金山區的四磺子坪國有地鑿井探勘，初估有五．五百萬瓦（MW）發電潛能，換算年發電量是三千七百六十七萬五千度，約可提供金山區七千多戶家庭的用電需求。

初估發電量 可供金山區使用

市府今年三月舉辦「四磺子坪地熱發電推動交流」座談會，與會業者提出，台灣地熱的發展關鍵不在技術或資金門檻，而是法規政策不完備，目前地熱發電的躉購費率每度僅四．九元，比太陽能或沼氣發電還便宜，不符合開發成本，廠商也缺乏探採權保障、環評程序冗長，增添投資開發的風險。

副市長葉惠青指出，配合二○二五年的非核家園願景，市府樂意和中央合作開發地熱能源，但有三大問題要先解決，包括現行法規缺乏探採權規範，無法保障廠商開發權益；此外，盼比照其它再生能源系統，提供優惠躉購電價，訂定獎勵制度；第三，請工研院公布四磺子坪地熱區的鑽探產能資料，明訂招商條件，市府協助行政作業，呼籲中央加速推動。

經濟部能源局表示，四磺子坪區土地尚未與國產署協商移轉，還不到招商階段；地熱探勘權正進行礦業法修法，已將業者及學者意見納入參考，地熱開發申請案都須依照溫泉法向水利署申請水權，未來會排除水權重複核發問題，簡化行政程序。至於地熱發電的躉購費率太低，能源局說，每年再生能源躉購費率都會召開審議會議，若有可採信數據都可納入討論，作為調整費率的依據。

市府經發局綠色產業科科長廖士煒建議，在修法前的過渡期間，建議能源局參考離岸風力發電系統，劃設指定申請場域，保障業者開發權益，並訂定獎勵或補助制度，提高廠商投資誘因。