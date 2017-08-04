〈北部〉宜蘭兒童食物銀行 助弱勢邊緣戶

2017-08-04

全國首座 300多戶受惠

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣愛加倍關懷協會昨成立全國首座兒童食物銀行，提供縣內無法領取中低收補助的三百多個弱勢邊緣戶，每月一千個點數，讓他們依照各自需求，到食物銀行兌換兒童用品。

根據調查，國內現階段超過六十五萬個家庭，生活在貧窮線以下，但在消費力高的社會階層，食物浪費問題嚴重，民間社團成立各式食物銀行，透過平台把過剩物資，轉介到需要的人手裡。

位在礁溪鄉的宜蘭縣愛加倍兒童食物銀行，歷經三年籌備，在家樂福文教基金會協助下，昨天揭牌啟用，募集物資多為尿布、玩具、零食之類的兒童必需品。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫說，食物銀行主要照顧無法領取中低收入戶補助的邊緣戶，不只募款及物資，堪用的即期品、瑕疵品，不要丟棄浪費，可送到此處妥善運用，宜蘭縣愛加倍是台灣第一個以兒童為主題的食物銀行。

陳玠甫說，過去食物銀行採用配送供應物資，受贈弱勢家庭被迫接受，沒有選擇餘地，愛加倍兒童食物銀行以實體型態規劃，設計成超商，物品擺設上架開放挑選，受助弱勢家庭每月獲贈一千個點數，相當於一千元面額，可自行兌換物資。

宜蘭縣愛加倍關懷協會總幹事陳英俊表示，三百多個弱勢戶，透過村里鄰長及學校輔導系統篩選，再經社工家戶訪視評估，如果認定需要協助，便納入扶助對象，兒童食物銀行籌備過程，因有家樂福文教基金會兩百多萬元經費贊助，得以順利成立。