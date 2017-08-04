〈北部〉太魯閣水簾洞 今夏無緣開放避暑

2017-08-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕時序入夏、氣候炎熱，每年暑期遊客必訪的花蓮太魯閣國家公園知名避暑秘境「水簾洞」，因受白楊步道邊坡保護工程影響，今夏恐無緣開放，讓近日慕名前往想要體驗冰涼水瀑布的民眾超失望，直嘆「好想沁涼一下」！太管處表示，為強化步道整體安全性，預計十一月底才會全線對外開放。

總長二．一公里的白楊步道，是太魯閣熱門景點，位於中橫公路一六八．六公里處，雖有八座隧道，但沿途指標清楚，加上路程簡易，相當適合全家人共遊，入口位置就在天祥以西約九百公尺處的明隧道內，不遠處還設有專屬停車場，每到暑期就會吸引來自國內外遊客造訪「避暑」，停車場總是一位難求，遊客多半徒步走進水簾洞，享受從上傾洩而下的沁涼山泉水。當地人更把「水簾洞」當成自家秘境，時常趁著清晨時分入洞享受天然SPA。

花蓮張先生一家人，去年曾到水簾洞玩水，還穿上雨衣衝進隧道深處，感受從上傾洩而下的強勁水流，原本今夏還要帶著小孩再次走訪遊憩，卻提前得知步道僅部分開放，失望直呼「好想沁涼一下！」

白楊步道原為過去「立霧溪水力發電計畫」所闢建的施工道路，路徑寬闊平緩，一旁斷崖、溪谷景觀壯麗，因坡度不大、簡單易走，被太魯閣國家公園管理處列為「景觀型步道」，暑期開放期間每天均有千人造訪。

太管處副處長張登文說，白楊步道多處路段因有零星落石，自五月起已陸續實施邊坡保護工程，第一階段施工將至八月底，因此步道僅開放到第一觀景平台，約九百六十公尺處，入園遊客務必配合管制原路折返。

他說，另為強化步道整體安全性，第二階段施工日訂於九月一日至十一月廿六日，施工期間步道全程封閉，籲請民眾注意行程安排，造成不便尚祈見諒，目前景觀型步道僅有九曲洞步道因受損嚴重災修封閉，白楊步道及布洛灣景觀步道部分封閉，其餘步道均正常開放。