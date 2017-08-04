〈北部〉講客語、畫家鄉 蕭如松藝術節登場

2017-08-04

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕長達三個半月的新竹縣蕭如松藝術節系列活動已經展開！除推廣客語向下扎根的「六十八巷暢讀節」，還有蕭如松主題展、畫我家鄉美術比賽、玩玩藝術桌遊體驗坊與行動藝術館。

新竹縣文化局長張宜真說，蕭如松藝術園區規劃一系列藝術節活動與民眾互動，首先登場的「六十八巷暢讀節」，已在竹東鎮多處社區陸續舉辦客語詩歌朗讀、演唱活動。

接下來還有蕭如松主題展，十一日至二十九日展出；畫我家鄉美術比賽九月一日至九月二十五日徵件，另舉辦二十場次結合學校及社區的玩玩藝術桌遊體驗坊。

行動藝術館列車則在九月四日至十一月十七日巡迴縣內學校等十個地點，八月三十日、九月六日舉辦為期三天各一梯次的蕭如松美術研習營。

新竹縣長邱鏡淳說，今年適逢美術大師蕭如松逝世二十五周年，蕭如松主題展將依循蕭老師的同事、學生與親友的描述，設計還原歷史現場，除靜態展出蕭如松的畫作外，更將邀請蕭老師的學生於美術教室現身說法，將蕭老師鮮為人知的生活趣事以立體的方式呈現。

新竹縣文化局表示，蕭如松藝術節詳細活動內容，可至蕭如松藝術園區官方網站（http://hsiao.hchcc.gov.tw/web/）或文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」（www.facebook.com/hchcc.gov）查詢。