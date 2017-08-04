〈北部〉老火車頭進駐 功維敘隧道添亮點

2017-08-04

今運抵隧道南邊 作裝置藝術

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市功維敘隧道為熱門遊憩景點，公所增設步道，並向台灣鐵路局訂購一台報廢的R46柴電機車頭及一節客車廂，今天運抵到隧道南邊的三湖道陸橋下方，作為鐵路意象裝置藝術，預計八月下旬開放，替功維敘隧道增添新亮點。

功維敘隧道有一百一十四年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百六十公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，民國八十七年因山線雙軌工程通車而停駛。

霓虹燈造秘境 3年來吸客多

隧道經過苗栗市公所整修，及縣府水利處斥資四百萬元在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，近三年來，吸引許多遊客造訪。

但功維敘隧道周邊腹地過小，停車空間不足，市公所向交通部觀光局爭取兩千萬元經費，在隧道南口，新闢一百五十公尺步道，增設休憩涼亭等公設，闢建遊覽車、小型車停車場，並自費一百廿萬元，添購R46柴電機車頭及平快車廂，打造鐵路意象氛圍，延伸遊憩區帶。

市公所表示，原本希望購買蒸汽火車頭，但買不到，轉而添購R46柴電機車頭，另訂購客車廂，經整理後，於今天凌晨載運到三湖道陸橋下方擺放。

市公所表示，機車頭及車廂，將配合營造工程於這個月下旬完工後，一併開放，不過考量安全等因素，沒有開放民眾入內參觀，僅供取景拍照。