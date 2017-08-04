〈北部〉竹北未劃停車格路段 遭長期占用

2017-08-04

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市許多道路，常見部分路段有劃停車格收費，部分路段沒有，引發民眾質疑不公平，也出現長期被占用的問題；縣府和市公所表示，近期將現勘討論，視路幅和停車需求，增設路邊停車格，以提高周轉率。

文興路沿線餐廳多 民投訴一位難求

竹北市民投訴說，文興路沿線餐廳多，但自強南路以東路段有劃設路邊收費停車格，尖峰時段一位難求，離峰時段常見空盪一片；以西路段未劃車格，但幾乎都停放長排車龍，其中不少車子一停就一整天、甚至好幾天，一路之隔彷彿兩個世界。

縣府交通旅遊處交通管理科科長何慧珍表示，高鐵特定區原本違規停車多，去年六月開始實施停車收費後，違停亂象獲改善，也符合使用者付費的公平原則；除了文興路（自強南路以東）等多條道路已劃車格，目前正現勘嘉豐五路、嘉豐南路、嘉豐六路、隘口二路、嘉祥五街等道路，也規劃增設停車格。

市府、公所將會勘 增收費停車格

竹北市長何淦銘表示，自強南路與縣政二路之間道路，大多尚未劃設路邊收費停車格，但部分路段因餐廳等商家多，民眾經常抱怨停車亂象，尤其是自強南路、莊敬南路一帶，很多車子長時間占用路邊空間。

何淦銘說，為提升停車格周轉率，市公所近期將會同縣府交旅處現勘，在符合道幅規定、審酌交通狀況和停車需求下，適度劃設路邊收費停車格以及不收費的機車停車格。

竹北市公有停車系統，原則上以自強南北路為界，以東的高鐵特定區和縣府周邊，由縣府實施停車收費，費率每小時二十元；以西區域是竹北公所實施停車收費，費率每半小時十元。