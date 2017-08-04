〈北部〉名人時裝秀 鄭文燦、邱議瑩領軍

2017-08-04

〔記者陳昀／桃園報導〕世界洋服同業聯盟年會今年在台灣舉行，昨天在桃園展演中心舉辦「國際設計師服裝秀」，其中「名人走秀」單元由市長鄭文燦領軍擔綱模特兒，與民進黨的美女立委邱議瑩、Kolas Yotaka等政商名人，都穿上台灣設計師作品登台走秀，展現MIT魅力。

參與「名人走秀」者有鄭文燦、邱議瑩、Kolas Yotaka、荷蘭貿易暨投資辦事處代表Mr. Guy Wittich、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、歐萊德公司董事長葛望平、璞園建築籃球隊球員陳堅恩。

鄭文燦走秀時穿著格蘭洋服負責人陳和平設計的黑色西裝，織料透出光澤及人字紋線條，並以絲綢點綴，用絲瓜領覆蓋胸線，展現出和藹熱忱與優雅。邱議瑩穿的是台中知名設計師、菲柏雅服裝負責人商淑華的作品，合身的白色蕾絲短洋裝，相當高貴優雅；Kolas身著有「總統裁縫師」美稱的紳裝西服創辦人李萬進作品，剪裁合宜的大紅色細格紋西裝外套搭配米白色連身窄裙，極具專業氣質。

鄭文燦表示，台灣代表團去年在芬蘭舉行的第卅六屆年會中，不僅在男、女裝項目奪得雙料金牌，更取得世界洋服同業聯盟年會今年的主辦權，非常不容易，桃園身為主辦城市之一，全力支持大會。

鄭文燦指出，台灣西服界精湛的工藝、細緻的設計及敬業的精神，為台灣做了最好的國際交流，且台灣是紡織王國，在洋服工藝累積了許多成果，眾多的服裝設計師也在設計上充分展現台灣特質，政府會持續大力支持。