〈北部〉優質農村選拔 新屋埔頂、龍潭三洽水奪金

2017-08-04

將代表桃園參加全國競賽

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市金牌農村選拔結果出爐，由新屋區埔頂社區發展協會及龍潭區三洽水休閒農村發展協會獲選，將代表桃園參加全國競賽，若能獲獎將可前往德國觀摩、交流。

以生態發展為主的埔頂社區發展協會，在埤塘進行生態復育、調查及體驗，也引進國際交換學生接觸農村。三洽水休閒農村是全台第一個環教農村社區，能體驗茶藝文化、陶藝文化及生態。

市長鄭文燦昨天頒獎時表示，這場選拔是由行政院農業委員會與市府合作辦理，從全市卅一個農村社區中，複選出十一個進入決賽，經實地複審及訪查，評選出二個金牌、一個銀牌、一個銅牌及七個優等農村社區，期望透過居民參與，營造屬於社區的生活環境及特色，也激發居民的認同感。

除了二個金牌農村，龍潭區大北坑農村發展協會獲得銀牌、蘆竹區外社社區發展協會獲得銅牌，大溪區農村休閒發展協會、三水社區發展協會、三林社區發展協會、南興社區發展協會、九斗社區發展協會、坑子社區發展協會及凌雲社區發展協會均獲優等。

埔頂生態復育 再現埤塘價值

農業局指出，埔頂社區透過生態復育、生態調查與體驗等方式，讓昔日農村最重要的水資源「埤塘」再現價值，也將社區生活、人文與埤塘連結，社區設計許多相關活動，也長期與中原大學合作，引進國際交換學生接觸台灣農村，提升埔頂社區的能見度。

三洽水社區 打造環境教育場域

農業局說，三洽水休閒農村發展協會是全國第一個獲選為環境教育場域的農村社區，社區推廣茶藝文化、陶藝文化與農村生態，讓造訪的遊客可製作陶藝品、品茶，也透過環境導覽認識豐富的農村生態、文化與生活空間。