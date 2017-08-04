〈北部〉花蓮市推路燈認養 每盞每年千元

2017-08-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣十三鄉鎮市中，原有八個鄉鎮推路燈認養的辦法，透過幫用路人「點光明燈」的概念，讓民眾認養電費及維修費，花蓮市公所本月也跟進開始推動，成為縣內第九個實施路燈認養的鄉鎮，初步規劃在市區中山、中華等主要道路上，每盞每年一千元，希望減輕公所電費負擔，即日起財政課開始受理登記繳款。

花蓮縣最早實施路燈認養的是新城鄉，從民國九十三年開始，後來陸續有富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安跟進，吉安鄉從一○三年開始推動，每年約可幫公所進帳百萬，吉安鄉公所指出，鄉內路燈數量達到一萬二千多盞，高居全縣第一，自從一○三年起推動每盞路燈每年認養費用八百元，兩年來共有三千多盞路燈被認養，入庫約二百五十多萬元，有效減輕鄉公所的部分財政負擔。

市公所指出，現階段以花蓮市「中山路」、「中正路」、「中華路」、「林森路」、「中美路」及「和平路」等六條主要道為示範道路，路燈編號目前已建置張貼完成，無論是企業或一般民眾，隨時可向市公所辦理認養；公所將依認養人意願，在燈桿上標示認養者名稱，藉以表彰熱心公益，行善積德，並開立收據供認養者依所得稅法規定，列舉扣除所得額減免稅捐，而該款項將統籌繳納電費及執行養護工作。

市長魏嘉賢說，花蓮市轄內路燈約八千多盞，每年電費約一千五百萬元，養護及維修費約八百萬元，為開發財源以減輕市庫負擔，公所自即日起開放公有路燈認養；魏嘉賢呼籲，認養路燈是種回饋地方的愛心表現，希望各界能熱烈響應，一同點亮用路人回家的路。

花蓮縣九個推動路燈認養的鄉鎮市中，認養的費用都不同，最便宜的是瑞穗鄉的五百元，不過瑞穗鄉還有其他八百、一千元的選項，其次是玉里鎮的五百五十五元，也另有八百八十八元的選項可供選擇；最貴的是壽豐鄉每年每盞二千元；花蓮市目前規劃的認養金額是每年每盞一千元，與鳳林、新城相同。