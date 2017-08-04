〈北部〉清大城南校區拖10多年 宜縣府被糾正

2017-08-04

縣府：已完成撥用 宜大接手

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立清華大學宜蘭城南校區籌設計畫退場，全案延宕十多年，監察院糾正宜蘭縣政府與清大，認為縣府原本應研議解決方法，避免土地長期閒置，影響地區發展；縣府計畫處說，城南校區已完成撥用，交給國立宜蘭大學開發。

清大在宜蘭科學園區附近的二十六．七公頃土地籌設城南校區，民國八十九年與縣府簽訂合作備忘錄，九十四年教育部核定設校，九十九年通過環境影響評估，啟動整地等基礎工程，一○一年急轉直下，校方以經費不足為由放棄設校計畫。

清大城南校區案胎死腹中，宜蘭縣政府、清大最近被監察院糾正，監察院指出，清大籌設城南校區，沒有詳盡分析、研擬期程，財務規劃過於樂觀，欠缺具體執行策略，更無替代方案，導致期程與實際作業產生嚴重落差，另外，宜蘭縣政府承諾的補助款又被議會刪除，設校案不得不退場。

監察院說，清大募款成效未如預期，自籌經費不足，使得設校計畫無法繼續推動，耗費時間超過十年，城南校區最終由宜蘭大學接手開發，這段期間，清大、宜大陷入進退維谷局面。

縣府計畫處解釋，清大代墊城南校區基礎工程款八千三百多萬元，縣府一○四、一○五年都編列預算打算支應，但被議會刪除，今年經過縣府、清大、宜大協調，三方達成協議，宜大同意用校務基金支出，縣府協助宜大順利取得土地管理權，以利儘早開發。

計畫處說，城南校區土地已在上月十三日完成土地移撥，接續地上物有償撥用，縣府會幫忙宜大完成相關行政程序，並請校方與宜蘭科學園區協力合作，培育產業需要的人才。

宜大校長吳柏青說，城南校區將設立創新育成中心、溫網室，校方會做妥善開發，城南校區緊鄰宜科，地理環境得天獨厚，可望成為培養專才的重要基地。