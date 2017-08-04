〈北部〉龍昇掩埋場疑再起 造橋人「操煩」

2017-08-04

廠區工程車頻繁進出惹疑慮

〔記者彭健禮／苗栗報導〕坤輿科技公司多次申請在苗栗縣造橋鄉龍昇村興建事業廢棄物處理廠，引地方強烈反彈，該案於五年前被環保署駁回後銷聲匿跡，但地方近來發現廠區工程車輛出入頻頻，懷疑業者打算再啟申請，地方再度操煩；縣府環保局表示，目前尚無接獲業者提出相關申請文件，若業者提出申請，環保局也會依法規嚴格把關。

坤輿科技公司在民國九十年八月，向苗縣府申請在造橋鄉龍昇村設置乙級事業廢棄物處理廠，以掩埋方式，處理不可燃、不可回收的一般事業廢棄物地方擔心有毒汙染物會大舉入侵，強烈反彈，甚到縣府抗議。

坤輿公司於前任縣長劉政鴻任內，向縣府提出十三次申請核發操作許可證，都被打回票。最近一次提申請為九十九年，被縣府環保局以申請資料不符退回，業主提訴願，於一○一年也被環保署駁回，爭議平息了五年。

地方人士查證 要求環局把關

但近來廠區工程車輛頻繁進出，地方耳聞業者打算再度申請，讓他們操煩不已，透過縣議員鄭秋風、劉順松及鄉民代表古育誌等人，前往環保局查證；鄭秋風並強力要求政府嚴格把關確保鄉親權益，給地方乾淨環境。

村長陳吳滿玉說，龍昇村好山好水，居民單純在這塊淨土務農，並積極投入生態、環保，是農村再生績優社區；一旦掩埋場進駐，環境生態恐受威脅。

鄉長黃純德也表示，掩埋場址位處於龍昇村地勢高點，掩埋場內產生的污水恐隨雨水滲漏入地下水，但龍昇村目前沒有自來水，居民都是使用地下水，不僅影響環境、也影響居民身體健康；他與鄉親反對掩埋場進駐。

業者強調除草 查無非法掩埋

坤輿科技事業廢棄物處理廠廖姓廠長表示，因廠區及掩埋坑內雜草叢生，近來在進行除草作業，環保局人員也來稽查，並無非法掩埋情事，純屬地方臆測，公司目前沒有申請計畫，居民可到廠參觀了解。