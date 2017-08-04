〈北部〉全市今年國小少72班 小一大增43班

2017-08-04

〔記者陳昀／桃園報導〕各級學校月底就要開學，受少子化影響，今年國小畢業生人數多於新生，全市國小將減少七十二個普通班，因去年小一新生屬虎、人數偏少，今年入學屬兔的小一新生還是較去年增加了四十三班。而明年龍年寶寶就將入學，教育局預估會再增加三千一百人入學，將調配現有教室因應。

去年小一新生屬虎 入學人數驟減

教育局國小教育科科長鄭凱仁表示，今年小一新生總數有一萬九五五八人，比去年增加一三一二人，各校一年級合計增加四十三班，其中青溪、復旦、八德、大勇、瑞豐及南美國小等校新生特別多，得各增加二班。他說，這是因為去年小一新生屬虎，入學人數驟減，才會兩屆有所落差，然而整體國小學生數還是下降。

明年龍寶寶入學 估再增三千一百人

此外，教育局預估明年屬龍的小一新生有二萬二六五八人，比今年入學人數還會增加三千一百人，會再增加一○七班，將要求各校調配小六學生畢業後空出的教室因應，但長期來看，還是得控管教師員額，以免教師超額。

教育局指出，目前全市人數最多的國小為桃園區中山國小，共有九十三班、二五五五名學生，小一新生也是全市最多，共十四班、三九六人；而最迷你的小學為復興區光華國小，全校僅廿人，另有卅七所國小學生數不足百人，教育局正協助發展學校特色。