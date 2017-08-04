〈中部〉柯耀東、柯適中父子聯展 愛鄉情懷盡現

2017-08-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕知名藝術家柯耀東與柯適中父子相隔十一年，再度舉辦聯展，兩人一中一西，畫風截然不同，卻都表達出對台灣這塊土地的關懷與情感，父子「對畫」所迸發出的是台灣極致藝術美的火花。

日月千禧酒店三日舉行柯耀東與柯適中父子聯展開幕式，邀請文化局專門委員林敏棋、自由時報副總編輯施順冰及日月千禧行政副總許瑄芷共襄盛舉。

柯耀東今年八十五歲，南投人，善畫水墨畫，且多喜以田園山水為畫作主題，尤其是早期的台灣風土民情，如廟會、打陀螺、農耕、民間習俗等，透過他的畫作詮釋，散發出濃濃的本土氣息，親切自然，令人感動。

文人以文字之美歌頌歷史，柯耀東的一生則是用畫不斷地記錄著台灣的歷史，讓台灣的風土人情記憶，得以世世代代流傳。

受到家學淵源影響，柯適中也愛畫畫，留美回台後，任職南開大學教授，畫作多以油畫為主，也融入了對這塊土地關懷的元素。

柯適中善於運用敏銳的觀察力，將所看到的、所想到的夾帶著理想，將具體的圖像以抽象的符號信息在畫作中展現。他的畫作，充滿肌理美、色彩美、協調美。

早期柯耀東與柯適中會一起聯展，甚至一整個家族聯展，柯適中表示，父親覺得自己的畫作很多，而他自己的畫作也多，兩人若開聯展，畫作都不能盡情的擺，就決定各自開畫展。這次是相隔十一年父子再次聯展。

文化局專門委員林敏棋說，父子畫作都表達出對鄉土的情感，細細品味，令人驚喜。

自由時報副總編輯施順冰表示，他是以藝術的追隨者而來，卅多年前就和柯耀東老師在畫中相見，那一幅台灣農村畫作讓他相當震撼，竟有畫家對台灣土地如此融入，情感豐厚自然；跟柯適中教授則是一見如故，他是一位充滿創作藝術力的畫家。

這項聯展即日起在一樓大廳及五樓展出，展期至十月卅日。