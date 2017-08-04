〈中部〉台中水湳中央生態公園 拚年底完工

2017-08-04

〔記者黃鐘山／台中報導〕備受矚目的「水湳智慧城」中央公園，顛覆傳統設計，以植栽、水、土壤、空氣等景觀元素，導入華德福教育哲學理念，將「十二感官」實踐於公園中，塑造一座創新、智慧及綠能的標誌性地景。市府建設局長黃玉霖說，預計年底完工。

原為水湳機場的水湳智慧城，總開發面積二百五十四公頃，被視為台中最後一塊寶地，市府以「智慧、低碳、創新」為目標，以六十七公頃的中央生態公園為主軸，並以其蜿蜒的邊界界定出經貿、生態住宅、文化商業、創新研發、文教五大專用區。

市府說，中央公園為貫穿水湳智慧城的大型公園，由具有法國羅浮宮朗斯分館設計經驗的景觀設計師Catherine Mosbach結合法國建築師Philippe Rahm Architectes及在地的劉培森建築師事務所規劃設計。Catherine Mosbach日前飛抵台中，偕同黃玉霖至園區工地視察。

黃玉霖指出，中央公園導入華德福教育哲學理念，規劃十二感官體驗區，分為親子區、休憩區、運動區三大類場域，有味覺、聽覺、視覺、平衡、嗅覺等各種體驗區，讓公園變成戶外音樂廳，也是一個適合沉靜、放鬆與冥想的空間。

他舉例，遊客可流連在聽覺體驗區感受到自然風舞動，自在爬行或坐臥如同漂浮於半空中的平衡體驗區，也可藉由乘坐不同岩塊體驗不同觸感，或在生活體驗區的咖啡廳偷得浮生半日閒。

設計團隊表示，中央公園將打造成低碳節能、擁有創新設計及智慧設施的全國首創新型態都會公園，聯繫都市人與公園新的行為活動，預計今年底完工；黃玉霖期待中央公園完工開放後，帶給市民全新的感官體驗。