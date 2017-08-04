〈中部〉40分鐘尋回20萬 港客讚台警好神

2017-08-04

〔記者許國楨／台中報導〕香港籍黃姓女子前天偕親友搭機到台灣旅遊，一下飛機就包車直奔慕名已久的大坑風景區知名芋圓冰店，未料點完餐要結帳時，才驚覺廿萬元盤纏不翼而飛，急報警求援，警方過濾相關監視器，四十分鐘內就找到撿到錢包的梁姓男子，同一時間梁男也將撿到的錢包送到警所招領，讓這票香港遊客又驚又喜，直呼：台灣警察太神了。

警方說，四十歲黃女與親友共六人自香港搭機到台灣觀光旅遊，由於廿萬元是一行人在台停留期間的費用，遺失後可說是在異鄉身無分文，接下去旅遊及住宿都是很大的問題，黃女等人遍尋不著錢包，急向第五分局東山派出所求助，巡佐許建發及警員林嘉宏獲報，積極調閱相關監視器畫面，過濾該時段行經路口的往來車輛並訪查附近居民，在短短四十分鐘內順利比對出一名梁姓機車騎士車號。

就在警方進一步聯繫時，梁男剛好也步入警所，將錢包送來招領，梁男說，稍早騎車外出買環香，因下雨唯恐環香被淋濕，先將環香拿回家，再將撿到的錢包送到警所。

黃女等人不敢置信台灣警察效率這麼高，頻頻向警方及梁男致謝，表示這是很棒的旅遊經驗與回憶。所長李仁成也招待他們品嚐芋圓冰，讓黃女等人帶著笑容及溫暖的心繼續台灣之旅，促成另類的「國民外交」。