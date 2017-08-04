〈中部〉防日月潭遊湖船削價競爭 南投縣府訂最低價

2017-08-04

300至1500元作為票價區間

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣知名景點日月潭，遊艇業者為搶遊湖生意，不惜長期削價競爭，加上中客來台縮減，以致現在不到八十元就可搭船，南投縣政府、遊艇公會為避免惡性競爭破壞產業，將制定遊船最低票價，並以三百至一千五百元的區間供船家訂出票價，盼以合理價格營造應有的遊湖品質，讓日月潭觀光與遊艇產業能永續經營。

日月潭登記船艇數共一百卅九艘，前幾年中客來台頻繁時，業者為多跑船趟載客，不惜飆船往返各碼頭多賺點錢，現在中客減少，業者為維持生計更是削價競爭，甚至有人霸佔大馬路逼停車，強迫推銷要遊客搭船遊湖。

南投縣渡船遊艇公會表示，日前與縣府開會溝通，決定制定票價門檻，禁止船家削價競爭，提供更安全、更有品質的遊湖體驗。

8月預告 票價業者、市場決定

南投縣政府觀光處表示，去年已制定「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，其中就明訂要有收費標準，近期也已擬妥收費標準草案，預計八月就會預告，公告為期一個月，屆時會再收集各方意見。

觀光處強調，收費草案是規定船家必須遵守三百至一千五百元的票價區間，實際票價由業者與市場機制決定。部分船齡較舊、座位較少的船家，因既有服務無法達到最低票價門檻，草案中也有輔導與審核機制，透過申請審核將能個別調降票價門檻，並持續輔導朝基本票價服務邁進，有遊湖品質，並兼顧船家合理利潤，讓日月潭遊湖觀光能永續發展。