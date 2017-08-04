〈中部〉嚐嚐蝴蝶吃什麼 15食草料理上桌

2017-08-04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣清水岩生態文化創意協會常指導學生認識蝴蝶，然因台灣蝴蝶種類繁多，協會設計出「蝴蝶餐」，但不是吃蝴蝶，而是吃蝴蝶的「食草」，總共開發十五道料理，都是用蝴蝶的食草作菜，讓學生邊吃邊記，教學效果奇佳。

清水岩生態文化創意協會係由清水岩寺協助成立，協會利用寺方週邊豐富的生態資源，在寒暑假期間開辦「清水岩生態營」教學童如何與環境和平共處。今年課程最特別的就是以「吃」的方式認識蝴蝶。協會督導梁秀琴表示，並不是抓蝴蝶來吃，而是了解「蝴蝶吃什麼？」，當地蝴蝶多，一定是食草、蜜源植物豐富，因而設計十五道「蝴蝶食草料理風味餐」。

梁秀琴說，例如台灣絞白蝶的幼蟲最喜歡吃高麗菜，他們就做「高麗菜捲」，野薑花是白波紋小灰蝶、大白紋弄蝶幼蟲最愛的食物，他們就做「野薑粽」，至於香蕉弄蝶的幼蟲專門找香蕉葉棲息，就以香蕉皮裹麵粉，做成香蕉皮酥，淋上巧克力醬非常好吃。

其他還有紫蛇目蝶、黑星挵蝶幼蟲寄生的檳榔樹，利用檳榔花心炒肉絲；台灣黃蝶、雀青蛺蝶幼蟲寄生的蘿葡，就設計炒一道蘿蔔皮；另外，無尾鳳蝶的蜜源植物金桔和檸檬樹，可以做成金桔檸檬愛玉。

梁秀琴強調，這套課程是讓小朋友從蝴蝶幼蟲的食草和蜜源植物中，認識台灣多樣的蝴蝶生態，小量的採摘，不會衝擊蝴蝶生態，真正會衝擊蝴蝶生態的是環境污染和開發帶來的棲地破壞。