〈中部〉開心顧柑仔店 埔基失智嬤回到從前

2017-08-04

〔記者佟振國／南投報導〕醫院裡也有「柑仔店」與「香菇寮」？南投縣埔里基督教醫院護理之家失智的銀髮長輩，有的連家人都記不得，卻記得自己過去經營幾十年的柑仔店或香菇寮，院方特別在護理之家內設了「柑仔店」、「香菇寮」，讓長輩開心顧店或照顧香菇，重溫過往時光。

源興柑仔店 阿珠嬤重當老闆娘

埔基護理之家護理人員一早就忙著為院內長輩餵食、復健運動，角落傳來陣陣叫賣聲，只見「源興柑仔店」看板旁還有座格子櫃，擺放古早味的糖果、餅乾，還有日常生活用品，原來這就是醫護人員口中的隱藏版「柑仔店」。

今年八十一歲的「阿珠」阿嬤是柑仔店的「老闆娘」，兒子早逝，十年前她與老伴一起住進護理之家，五年前丈夫過世後，失智症惡化，忘了夫、兒離世，卻對早年經營的「源興雜貨店」念念不忘，常吵著要顧店，護理人員特別幫她開了間小店，護理之家的住民也成了她的顧客。

護理長黃世馨說，常見阿珠嬤推著輪椅守著小店，院內阿公、阿嬤會拿代幣來買東西 ，她就認真算錢找錢，彷彿回到了年輕時代，十分開心。

阿河叔最愛 香菇寮助走出失親痛

院內還有一間香菇寮，「這是罹患憂鬱症且不良於行的阿河叔在管的。」護理人員指著架上各式菇類太空包，每個品種阿河叔都如數家珍，因為以前他就是技術精湛的菇農，因為相依為命的年邁父親過世後，讓他自我封閉。

為了幫助他與人群接觸而開闢的香菇寮，就是阿河叔的小天地，每天勤於澆水照顧，一年四季都有收成，除給護理之家加菜，剩下的還能在院內叫賣，讓他超有成就感，也慢慢走出失親陰霾。