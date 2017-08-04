〈中部〉嘉義城隍廟 221年前就收容棄嬰

2017-08-04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆八月一日（今年國曆九月廿日）舉辦「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」活動，今年除了以往抓鬼形式，廟方「每年一特色」，還規劃以演劇方式，讓民眾瞭解台灣第一所育嬰堂出自嘉義城隍廟的歷史。

仕紳義捐設育嬰堂

城隍廟總幹事葛永樂說，根據「台灣通志」文獻記載，公元一七八八年「林爽文事件」爆發飢荒，嘉義地區還出現貧民棄嬰，官民在一七九六年於城隍廟左側設立了台全灣第一所育嬰堂，專門收容被遺棄的嬰兒，或因貧窮而無法養育的棄嬰，運作經費來自仕紳義捐。

昨天，市長涂醒哲扮演縣老爺、市警局長詹永華扮演師爺，城隍廟董事長葉源助、全體董監事則扮演地方仕紳，演劇呈現這段快被遺忘的歷史，無助貧婦抱著嬰兒跪地苦苦哀求的畫面，令人動容，廟方出動賑糧車，由涂醒哲帶隊上街賑濟米糧，重現二百多年前的景況。

涂醒哲表示，城隍廟夜巡是非常具有歷史意義及文化價值的活動，也是台灣的文化資產，今年重現賑濟米糧及設置台灣第一所育嬰堂的歷史，希望藉此宣揚賑飢濟貧的教化精神。

葉源助說，夜巡活動當天廟方準備六千包平安米，上街發送給擺香案桌及躦轎腳民眾賜福保平安，也讓大家瞭解台灣第一所育嬰堂出自嘉義城隍廟，為一年一度宗教盛事增添柔性感人氣氛。