〈中部〉雲林外勤公務員5人檢出肺癌 4名清潔隊員

2017-08-04

清潔隊員、警察及環保人員 篩檢250人

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林醫院去年配合雲林縣政府進行中高年齡公務員肺癌低劑量電腦斷層篩檢，參加者是五十歲以上的清潔隊員、警察及環保人員，兩百五十人篩檢、五人檢出肺癌，檢出率達二％（與台北篩檢結果相當），其中清隊隊員佔四人；院方表示，肺癌初期幾乎沒有症狀，照X光、抽血都看不出來，呼籲四十五歲以上民眾定期篩檢。

檢出率2％ 衛局︰PM 2.5濃度高 應警惕

衛生局長吳昭軍表示，清潔隊員檢出的比率較高，目前並無科學研究數據可以解釋，但應作為警惕，雲林PM2.5濃度偏高，長時間在戶外工作或活動健康風險本來就較高。

楊姓清潔隊員表示，雲林空氣比較差，身邊都是又髒又臭的東西，自知是呼吸道疾病的高危險群，未來工作時會多戴口罩，減少肺部受損。

台大雲林分院醫務秘書陳崇裕表示， 肺癌低劑量電腦斷層篩檢有九成以上機會篩檢出肺癌，該院就有一名卅幾歲的員工進行篩檢，結果發現○．六公釐的腫瘤，及時切除，目前身體健康良好。

陳崇裕說，肺癌很難在早期發現，過去民眾檢查發現時癌症都已發展至末期，所以存活率不高，近幾年標靶藥物、免疫治療等新醫療方法引進，目前院方的肺癌病患三年存活率已達廿二％，高於全國平均的十五％，民眾若自費進行肺癌低劑量電腦斷層篩檢，可提早發現癌症，療效會更好。

陳崇裕表示，台大肺癌低劑量電腦斷層篩檢每次四千元，價格全國最低，建議四十五歲以上民眾每二年篩檢一次；肺癌標靶治療適用於有基因突變的狀況；如果沒有基因突破，則適合使用免疫治療法，目前尚無健保給付，每人每月需十五至十八萬元。