〈中部〉聯外道狹小 民代憂花博后里、外埔交通打結

2017-08-04

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會明年登場，相關場館正進行施工，市議會三日前往豐原、后里與外埔園區勘查施工進度，由於議員所乘坐遊覽車停在路邊，一度引起當地用路人不滿，也讓后里與外埔兩園區的交通隱憂浮現。

台中世界花博會三處園區施工進度皆在預期範圍內，昨議員參觀后里馬場旁森林園區用地時，遊覽車停在狹小內東路，影響車輛通行，用路人抱怨擾民。市議員陳本添指出，后里森林園區聯外交通需要維持順暢，否則很難應付未來大批車潮。

針對偏遠的外埔園區，市議員李榮鴻與吳敏濟關心交通問題，李榮鴻表示，外埔園區靠近后里，新闢廿米聯外道路是從甲后路連接，只對后里發展較為有利，光靠接駁車卻無便捷道路，根本無法應付車潮跟遊客，建議要將六分里、永豐里主要道路拓寬，方便遊客從大甲、外埔方向前往。

市議員邱素貞指出，目前為汛期，相關工程應趁天候良好時加緊施工，避免天候因素造成工程延宕。市議員曾朝榮則說，外埔園區排水設施及基礎整地工程已完成九成，綠能館及自然館工程進行鋼構吊裝組立作業，已超前進度。市議員翁美春表示，豐原葫蘆墩公園第五區內步道設施老舊損壞，且軟埤仔溪不易親近水質不佳，透過景觀工程手法創造出面積約一公頃的景觀湖，可提供親水休憩及輕艇等水上運動。

市議員楊典忠與何敏誠表示，后里馬場的重要文化資產四棟建物都獲得保存，並於七月廿八日動工修復，預計明年七月完工後，會成為台中世界花博的特色亮點。

市府：規劃接駁車轉乘

農業局長王俊雄說明，市府考量旅客遊園動線外，規劃兼顧交通疏運及接駁需求。副秘書長郭坤明表示，已規劃以聯外道路方式紓解車潮，后里火車站東側並新建交通接駁站，做為后里火車站、花馬道、天空步道銜接花博園區的轉乘節點，花博期間配合接駁等疏運措施，不僅可紓解人潮，也帶動地方發展；目前后里森林園區車輛、人員等出入均有管制，以維護當地居民生活安全。