〈中部〉11戶水表住一家 水司公允遷

2017-08-04

〔記者張聰秋／和美報導〕一戶民宅土地，竟同時裝了十一戶自來水表！彰化縣和美鎮仁望路一處社區，十一戶透天厝的水表全集中在尤姓人家一戶，由於水表埋設處下陷，逢雨積水、孳生蚊蠅，尤姓住戶要求水公司遷移，水公司表明要住戶自行吸收每戶二萬、十一戶共廿二萬元的配管費用，未獲全體住戶同意，問題懸而未決，讓尤姓住戶氣得跳腳。

尤姓住戶表示，仁望路這一整排透天厝蓋好時，並無自來水管線，九十一年間，才向水公司申請自來水，沒想到施工時， 竟然水表都放在她家門後，多年來，她要求水公司改善，對方都置之不理，只好求助縣議員尤瑞春幫忙。

尤瑞春表示，水公司解釋，當初安裝水表時，住戶簽了切結書，切結內容是「因限於地形關係，表位需放置同一地點，故內線設施較長，日後若發生內線漏水，致水費增加，引發爭執，本十一戶不得向貴公司要求減免水費」，但住戶卻跟她說，沒有簽過安裝地點的切結書，雙方說法不一，問題拖了十五年。

自來水公司副理謝忠峻表示，當時時空背景是住戶申裝水表，若要安裝各家後門，配線管線費用高，才會把水表安裝在同一個位置，水公司同意遷移水表，幹管線水公司負責、配線費用就要住戶自行吸收，水公司也願意先墊高現有水表，解決積水問題。